Rolando Ramos, abogado de los policías agredidos, informó sobre el cuadro médico de los uniformados.

“Son siete los heridos en total. Dos presentan lesiones de relativa gravedad. Uno fue intervenido quirúrgicamente: se le extrajeron 37 esquirlas, la mayoría de la cintura hacia abajo, además de una en el rostro, a la altura de la nariz. Se encuentra en etapa de recuperación. El segundo tiene un TEC moderado y recibe atención en el hospital del kilómetro 5 de la Blanco Galindo. Los otros cinco se recuperan de lesiones menores”, explicó.

Según Ramos, los policías relataron que el ataque fue “dramático”. Afirmó que los uniformados cumplían una orden judicial de desbloqueo emitida en el marco de una acción popular, bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.

“Había una resolución que ordenaba el desbloqueo porque el cierre del botadero representaba un atentado contra la salud pública. La Policía simplemente cumplió una determinación jurisdiccional”, señaló.

Ramos indicó que los efectivos se encontraron con dos posturas institucionales opuestas: la Alcaldía de Quillacollo rechazaba el desbloqueo y la de Colcapirhua lo exigía. En ese escenario —dijo— se habría preparado una emboscada.

“Se secuestró un vehículo donde se halló un dron, 20.000 bolivianos y otros objetos. Presumimos que monitoreaban la intervención policial con los drones. Eso también se está investigando”, añadió. Negó que hubiera uso excesivo de la fuerza: “La actuación fue absolutamente proporcional”.

El abogado aseguró que los policías vivieron momentos de extrema violencia.

“Primero fueron secuestrados dos sargentos. Cuando dos tenientes fueron a auxiliarlos, también fueron retenidos. Los golpearon, patearon, puñetearon; fue una verdadera vejación humana. Afortunadamente lograron escapar por distintos sectores”, relató.

De acuerdo con Ramos, los uniformados fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes antes de ser rescatados por sus compañeros.

La defensa formalizó una denuncia por lesiones graves, pero anticipó que el caso se ampliará.

“Hoy pediremos la ampliación a tentativa de homicidio”, afirmó.

