TEMAS DE HOY:
Marcha COB Mujer hallada en freezer Emapa

Policial

Policía reporta que manifestantes usaron dinamita en Plaza Murillo

El inspector general de la Policía Boliviana, el general Gunther Agudo, reportó que marchistas habrían utilizado explosivos contra efectivos de la policía que realizaba vigilia alrededor de la Plaza Murillo.

Juan Marcelo Gonzáles

05/01/2026 16:33

Foto: Efectivos policiales en marcha de la COB APG
La Paz

El inspector general de la Policía Boliviana, el general Gunther Agudo, reportó que marchistas habrían utilizado explosivos contra efectivos de la policía que realizaba vigilia alrededor de la Plaza Murillo.

Agudo mencionó que “ha habido el uso de artefactos explosivos, justamente atacando al contingente policial que se encuentra resguardando Plaza Murillo; esa situación va en contra de la vida y la integridad de las personas; han intentado ingresar a Plaza Murillo haciendo uso de artefactos explosivos”.

La Central Obrera Boliviana (COB) abandonó el diálogo convocado por el gobierno para tratar el Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional.

Esta tarde de lunes se vive un panorama de tensión en calles cercanas a Casa Grande del Pueblo, donde se reportan vías cortadas y uso de gases por parte de la policía para dispersar a los manifestantes. 

 

