El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol, afirmó este lunes que no existe ningún registro oficial que confirme la salida del expresidente Evo Morales del país, al menos por rutas legales habilitadas.

La autoridad policial señaló que, según los informes de Migración y del Ministerio de Gobierno, Morales permanecería en territorio nacional, salvo que haya utilizado algún paso fronterizo irregular.

“Como aclaró el ministro de Gobierno, el señor Evo Morales no ha salido del país, por lo menos por las rutas legales. Nosotros cumplimos nuestras labores y no tenemos una atención especial sobre ninguna persona; esa es la información que tenemos a través del Ministerio de Gobierno y de Migración, donde no existe un flujo o salida oficial del señor”, declaró Sokol.

El comandante también explicó que los controles migratorios y policiales se realizan de forma rutinaria, con el objetivo de evitar la salida del país de cualquier ciudadano que tenga cuentas pendientes con la justicia, y que este trabajo se ejecuta de manera coordinada con la Dirección General de Migración.

La situación genera expectativa debido a que Evo Morales no realiza apariciones públicas desde el pasado 8 de enero y faltó en dos ocasiones consecutivas a su programa radial que se emite desde el Trópico de Cochabamba.

De acuerdo con el último reporte de su entorno, Morales habría contraído dengue, mientras que el exsenador Leonardo Loza afirmó que el exmandatario se encontraría en “algún rinconcito de la patria grande”, sin brindar mayores detalles sobre su ubicación exacta.

