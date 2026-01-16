Así queda la papeleta: conoce el orden de candidatos para la Alcaldía de El Alto

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establece en su actividad 35 el sorteo público de franjas para los candidatos en las papeletas de sufragio. Este proceso definió el orden de las organizaciones políticas que participarán en la elección de la Alcaldía de El Alto.

El sorteo determinó la siguiente disposición de izquierda a derecha en la papeleta electoral:

Unión Por el Cambio (UPC) – Elieser Roca Libertad y República (LIBRE) – Silmón Gálvez SÚMATE (APB-SÚMATE) – Sin candidato Movimiento por la Soberanía (MPS) – Óscar Chirinos JALLALLA La Paz – Tahuichi Tahuichi Quispe Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) – Sin candidato Unidad Nacional (UN) – Yoacir Calamani Alianza Patria – La Paz (Patria Sol) – Sin candidato Innovación Humana (IH) – David Mamani Silvestre Alianza Social Patriótica (ASP) – Wilmer Patti Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Simón Choque Movimiento Tercer Sistema (MTS) – David Vargas Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Elías Choque Suma por el Bien Común (SPBC) – Sin candidato VENCEREMOS – Óscar Huanca Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Gabriel Mamani Nueva Generación Patriótica (NGP) – Esteban Pati Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) – Pablo Callisaya

De esta manera quedará conformada la papeleta de sufragio para la Alcaldía de El Alto, que será utilizada en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Las organizaciones que aún no registran candidato podrán hacerlo dentro de los plazos establecidos por el Órgano Electoral.

