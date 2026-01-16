Así queda la papeleta: conoce el orden de candidatos para la Alcaldía de El Alto

El sorteo público determinó la ubicación de 18 organizaciones políticas en la papeleta electoral para los comicios del 22 de marzo.
El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establece en su actividad 35 el sorteo público de franjas para los candidatos en las papeletas de sufragio. Este proceso definió el orden de las organizaciones políticas que participarán en la elección de la Alcaldía de El Alto.
El sorteo determinó la siguiente disposición de izquierda a derecha en la papeleta electoral:
Unión Por el Cambio (UPC) – Elieser Roca
Libertad y República (LIBRE) – Silmón Gálvez
SÚMATE (APB-SÚMATE) – Sin candidato
Movimiento por la Soberanía (MPS) – Óscar Chirinos
JALLALLA La Paz – Tahuichi Tahuichi Quispe
Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) – Sin candidato
Unidad Nacional (UN) – Yoacir Calamani
Alianza Patria – La Paz (Patria Sol) – Sin candidato
Innovación Humana (IH) – David Mamani Silvestre
Alianza Social Patriótica (ASP) – Wilmer Patti
Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Simón Choque
Movimiento Tercer Sistema (MTS) – David Vargas
Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Elías Choque
Suma por el Bien Común (SPBC) – Sin candidato
VENCEREMOS – Óscar Huanca
Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Gabriel Mamani
Nueva Generación Patriótica (NGP) – Esteban Pati
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) – Pablo Callisaya
De esta manera quedará conformada la papeleta de sufragio para la Alcaldía de El Alto, que será utilizada en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.
Las organizaciones que aún no registran candidato podrán hacerlo dentro de los plazos establecidos por el Órgano Electoral.
