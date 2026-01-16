TEMAS DE HOY:
Roban motocicleta Zenón Mamani y Néstor Huanca Crimen en Sacaba

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Así queda la papeleta: conoce el orden de candidatos para la Alcaldía de El Alto

El sorteo público determinó la ubicación de 18 organizaciones políticas en la papeleta electoral para los comicios del 22 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

16/01/2026 11:59

Foto: Sorteo de papeleta Alcaldía El Alto
El Alto

Escuchar esta nota

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establece en su actividad 35 el sorteo público de franjas para los candidatos en las papeletas de sufragio. Este proceso definió el orden de las organizaciones políticas que participarán en la elección de la Alcaldía de El Alto.

El sorteo determinó la siguiente disposición de izquierda a derecha en la papeleta electoral:

  1. Unión Por el Cambio (UPC) – Elieser Roca

  2. Libertad y República (LIBRE) – Silmón Gálvez

  3. SÚMATE (APB-SÚMATE) – Sin candidato

  4. Movimiento por la Soberanía (MPS) – Óscar Chirinos

  5. JALLALLA La Paz – Tahuichi Tahuichi Quispe

  6. Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) – Sin candidato

  7. Unidad Nacional (UN) – Yoacir Calamani

  8. Alianza Patria – La Paz (Patria Sol) – Sin candidato

  9. Innovación Humana (IH) – David Mamani Silvestre

  10. Alianza Social Patriótica (ASP) – Wilmer Patti

  11. Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Simón Choque

  12. Movimiento Tercer Sistema (MTS) – David Vargas

  13. Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Elías Choque

  14. Suma por el Bien Común (SPBC) – Sin candidato

  15. VENCEREMOS – Óscar Huanca

  16. Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Gabriel Mamani

  17. Nueva Generación Patriótica (NGP) – Esteban Pati

  18. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) – Pablo Callisaya

 

De esta manera quedará conformada la papeleta de sufragio para la Alcaldía de El Alto, que será utilizada en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Las organizaciones que aún no registran candidato podrán hacerlo dentro de los plazos establecidos por el Órgano Electoral.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD