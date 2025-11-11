Emboscada en la vía La Paz-Desaguadero: contrabandistas arrastran y matan a un militar

El cuerpo de un militar boliviano del Comando Estratégico Operacional (CEO) fue hallado sin vida en la carretera La Paz–Desaguadero, tras ser víctima de una emboscada perpetrada por contrabandistas durante la madrugada de este martes.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, lamentó el fallecimiento y brindó detalles sobre el hecho.

“En la madrugada se suscitó un hecho con contrabandistas, quienes emboscaron, atacaron y posteriormente atropellaron al oficial, que hoy se encuentra fallecido por este accionar de estos delincuentes”, declaró la autoridad.

De acuerdo con el informe preliminar, el funcionario fue atropellado y arrastrado aproximadamente 150 metros, antes de ser abandonado en medio de la vía.

Velásquez condenó el atentado y calificó el hecho como una muestra de la violencia con la que operan los contrabandistas.

“A los contrabandistas no les interesa la vida, solo recuperar su mercadería, sus ilícitos. Hoy se registra este lamentable hecho, la muerte de un oficial joven que ofrenda su vida en la lucha contra el contrabando”, expresó.

Con este caso, ya suman 19 los militares fallecidos en el país en operativos contra el contrabando, según datos del Viceministerio.

La autoridad indicó que la denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes y que se espera identificar y aprehender a los responsables. Además, confirmó que el Estado brindará apoyo a la familia del militar fallecido.

