Escándalo judicial en Oruro: Funcionarios sorprendidos consumiendo alcohol en juzgado público

El Órgano Judicial de Oruro se vio envuelto en un escándalo luego de que personal de un juzgado fuera sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas al interior de las oficinas públicas. El Fiscal de Materia, Peter Arellano, confirmó en Que No Me Pierda que la Unidad de Control y Fiscalización intervino en flagrancia el pasado viernes por la noche en el Juzgado Público Número 12.

Detenidos e indicios

El Fiscal detalló que, preliminarmente, solo se identificó a la secretaria del juzgado como funcionaria regular, mientras que las otras tres personas aprehendidas fueron identificadas como pasantes.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30, cuando una funcionaria de control de rutina del Consejo de la Magistratura percibió música y risas en el ambiente, encontrando a seis ciudadanos en plena actividad de consumo de alcohol. Solo cuatro pudieron ser retenidos, ya que dos salieron rápidamente del ambiente antes de la intervención del Ministerio Público.

"Se ha podido evidenciar ya que ha sido una botella de una bebida alcohólica, de vino, que ha sido secuestrada", detalló Arellano.

Además de la botella, en el registro del lugar se encontraron alrededor de cuatro corchos y precintos de seguridad de botellas, sugiriendo que se consumieron más envases. El Fiscal indicó que la reproducción de las cámaras de seguridad será crucial para identificar a las dos personas que huyeron y determinar su condición.

Consecuencias legales y destitución

Los ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia y conducidos a dependencias del Ministerio Público para la formulación de las resoluciones correspondientes. El caso está siendo investigado bajo la Ley 004, que establece una penalidad de uno a cuatro años de privación de libertad por este tipo penal, considerado una falta gravísima para cualquier servidor público.

