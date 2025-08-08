¿Frío o calor? Así estará el clima este fin de semana en Santa Cruz

El fin de semana en Santa Cruz presentará un clima variable con temperaturas que oscilarán entre el frío y el calor, acompañadas de lluvias moderadas y vientos fuertes, según el reporte semanal #214 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Se espera que las mínimas desciendan notablemente en varias provincias del departamento. En la capital cruceña y las zonas de Andrés Ibáñez y Norte Integrado, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 15°C, mientras que en los Valles se registrarán mínimas de 4°C, en la Cordillera 8°C y en la Chiquitania 13°C.

El viento del sur soplará con ráfagas que superarán los 50 km/h en varias zonas, especialmente en el sur del departamento, donde se prevé que estas ráfagas se mantengan durante toda la semana, ocasionando un ligero descenso térmico.

El detalle provincial es el siguiente:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: Mínimas de 15°C y máximas de 27°C, con cielos nublados a mayormente despejados y lluvias moderadas, además de vientos con ráfagas superiores a 50 km/h.

Valles cruceños: Mínimas de 4°C y máximas de 23°C, cielos nublados a parcialmente despejados, con lluvias moderadas el lunes y chubascos el viernes; ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Cordillera: Mínimas de 8°C y máximas de 28°C, lluvias débiles y vientos del sur con ráfagas de hasta 50 km/h.

Chiquitania: Mínimas de 13°C y máximas de 31°C, lluvias moderadas y vientos con ráfagas superiores a 50 km/h.

