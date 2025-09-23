Adolescente aplastada en la avalancha humana se encuentra estable, señala el reporte médico

El director del Hospital General, Oscar Ayala, brindó este lunes un informe sobre el estado de salud de la adolescente que resultó gravemente herida tras la avalancha suscitada este domingo 21 de septiembre, en medio de un festejo por el Día del Estudiante, realizado en el colegio Juan Misael Saracho de Oruro.

“Fue asistida, reanimada y posteriormente fue transferida a la Unidad de Terapia Intensiva, ayer llegó en estado crítico, actualmente su situación médica es estable y está con un pronóstico favorable al presente”, manifestó Ayala.

El médico aclaró que la menor no tiene lesiones periféricas, pero señaló que tiene una lesión encefálica, consecuente a una compresión torácica.

“La menor tiene 16 años de edad, y es de la localidad de Huanuni, estamos a la espera de que los familiares se apersonen para lo que corresponde”, afirmó Ayala.

Este domingo un terrible hecho se reportó en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Personal policial y del Ministerio Público, llegaron hasta una clínica donde la menor fue auxiliada, sin embargo, habría llegado sin signos vitales, en el lugar se realizó el levantamiento legal del cadáver e iniciar con el proceso de investigación. En tanto otra menor de 16 años que era su prima llegó gravemente herida y se encuentra internada.

Producto del hecho el vocalista de la agrupación Sangre Cumbiera y la directora del establecimiento fueron aprehendidos y se encuentran investigados por el delito de homicidio culposo.

Mira la programación en Red Uno Play