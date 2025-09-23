La Gobernación cruceña ultima detalles para el desfile cívico en el Cambódromo

La Gobernación de Santa Cruz ultima los detalles para lo que será el desfile cívico-militar este martes 23 de septiembre en el Cambódromo. Así lo informó el secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, quien destacó la participación de diversos sectores sociales, cívicos y gremiales.

“El desfile va a durar aproximadamente cinco horas. Contará con una parada militar y estarán presentes todos los sectores representativos de Santa Cruz: personas con discapacidad, gremiales, transportistas, la Asamblea Departamental y todo el Ejecutivo departamental”, señaló Gómez.

El evento, que será de convocatoria pública, también ha generado interés en otras agrupaciones que han solicitado sumarse. “Se están adhiriendo organizaciones importantes. Incluso vamos a contar con presencia consular, lo que le da un marco internacional y de alto nivel al desfile”, añadió.

Consultado sobre la participación del alcalde o del presidente, el secretario fue claro: “No han sido convocados. Esto responde a una línea de coherencia en la defensa del departamento”.

A pesar de las ausencias, Gómez aseguró que lo esencial es la masiva representación ciudadana. “La relevancia y la importancia están marcadas por Santa Cruz. Los grandes sectores representativos de la ciudadanía estarán presentes”, afirmó.

También se refirió a las organizaciones políticas que han mostrado interés en participar: “Entiendo que algunas están pidiendo su adhesión, y como es un desfile abierto, en la medida que cumplan con el formato y la buena presentación, seguramente podrán estar”.

