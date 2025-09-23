Menor confesó abusos de su tío a sus compañeros, sufrió bullying y apuñaló a una compañera

El fiscal de materia, Raúl Rivero, confirmó este lunes que Alejandro P. A., principal acusado por la presunta agresión sexual a su sobrina menor de edad, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

El caso se conoció públicamente luego de que la menor, víctima del presunto hecho, agrediera a una compañera con un estilete. A raíz de ese incidente, las autoridades intervinieron y se reveló el contexto de abuso que vivía la niña.

“La menor víctima de este hecho habría contado a sus compañeritos...El Ministerio Público ha emitido la citación para que, a través de los informes psicológicos correspondientes, se les haga la entrevista a estos compañeros que sabían de este hecho", explicó el fiscal.

Durante la audiencia cautelar, el juez valoró los informes psicológicos, el testimonio indirecto de la víctima y los indicios presentados por el Ministerio Público. Según el fiscal Rivero, se determinó una alta probabilidad de autoría por parte de Alejandro P.A.

“El imputado hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio, pero eso no impide la actuación judicial cuando existen elementos suficientes para sostener la acusación”, explicó el fiscal.

