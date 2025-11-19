Sentencian a cuatro hombres a penas de cárcel de entre 16 y 20 años por casos de violación

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró la autoría, en dos casos distintos que, Jhonny N.F.B., de 48 años, es culpable del delito de Violación que cometió en contra de su hija de 24 años. Además de Dany T.H.H., de 33 años, Luis F.Q.H., de 24 y Brayan C.M., de 21, son autores del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, porque los tres sujetos, agredieron sexualmente a una menor de 13 años.

Ante los hechos, los Tribunales 1º y 4º de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía la Mujer de la ciudad de El Alto, determinaron sentencia de 16 años de cárcel para el primer sujeto y 20 años para los otros tres, todos deben cumplir en el penal de San Pedro de La Paz.

“Durante las audiencias de juicio, los Fiscales litigantes expusieron las pruebas colectadas que están en el Ecosistema ROMA, como el registro del lugar de los hechos, informe social, informe psicológico, entrevista en Cámara Gesell de las víctimas y el certificado médico forense, que confirman las agresiones sexuales contra las víctimas, entre otras que fueron valoradas por los Tribunales para sentenciar y sancionar a los agresores”, dijo la autoridad departamental.

En el primer caso, el hecho sucedió el 15 de marzo de 2024, cerca de las 07:00 de la mañana, cuando luego de un acontecimiento social, donde compartieron bebidas alcohólicas, el padre al ver su hija de 24 años, en estado de inconciencia, la agredió sexualmente, este hecho fue presenciado por su hija de nueve años, que corrió avisar a la mayor de las hermanas, quien llamó a la Policía y denunció el hecho, por lo que el padre fue aprehendido y remitido al Ministerio Público.

En el segundo caso, los tres sujetos sentenciados agredieron sexualmente a la menor de 13 años, en diferentes ocasiones en febrero de 2020, en la zona Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, aprovechando el grado de amistad que tenían con la menor de edad, aspecto que descubrió la madre de la víctima y denunció a la Policía los hechos, luego fueron aprehendidos y presentados a la Fiscalía de El Alto, para su investigación.

