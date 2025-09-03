[Imágenes sensibles] Motociclista pierde el control y fallece tras ser arrollado por un camión en ruta a Cotoca

Un motociclista falleció este miércoles en la carretera a Cotoca, tras perder el control de su vehículo y ser atropellado por un camión de alto tonelaje. Dos menores que lo acompañaban resultaron heridos.

El hecho ocurrió a la altura del retén de Cotoca, cuando el conductor, de aproximadamente 50 años, se dirigía rumbo a la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con información preliminar, el motociclista impactó contra el camellón central de la vía, lo que provocó que saliera de control.

En un intento por proteger a los dos menores que viajaban con él, el hombre los lanzó hacia un costado de la carretera. Los niños sufrieron lesiones a causa de la caída, pero lograron sobrevivir. El conductor, en cambio, cayó directamente en el carril por donde circulaba un camión, que lo atropelló, provocando su muerte inmediata.

Efectivos policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y controlar el tráfico vehicular. Se aguarda la llegada de la División de Homicidios para el levantamiento legal del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se dará a conocer un informe oficial para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Imágenes sensibles

