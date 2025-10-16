Perro muerde una batería y provoca un incendio en segundos: el video es impactante

Un impactante video captado por cámaras de seguridad mostró el momento en que un perro llamado Colton, de cinco años, mordió una batería de litio en la sala de su casa en Chapel Hill, Carolina del Norte, provocando una peligrosa explosión.

El can, al parecer curioso, jugaba con un dispositivo cuando de repente comenzó a salir humo, seguido por una bola de fuego que estalló segundos después de que Colton se alejara del aparato.

Afortunadamente, el incendio se extinguió por sí solo poco después, gracias en parte a la alfombra que absorbió parte del calor y a que los dueños llegaron rápidamente a casa.

El dueño del can, que es bombero de profesión, explicó que las baterías de litio, aunque comunes y generalmente seguras, pueden explotar si se dañan, sobrecargan o manipulan de forma inadecuada.

El Departamento de Bomberos de Chapel Hill compartió el video en redes sociales para crear conciencia sobre este tipo de peligros domésticos.

