Panificadores denuncian que Emapa les debe 3 mil quintales de harina

La Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) denunció este viernes que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) acumula una deuda diaria de aproximadamente 3.000 quintales de harina durante el mes de agosto, lo que pone en riesgo la producción y distribución del pan a precio subvencionado en el país.

El ejecutivo de Conapabol, Rubén Ríos, señaló que los panificadores no han recibido la totalidad de los insumos comprometidos para este mes.

“Sí, todos los días está saliendo la harina, pero en menos volumen. Tendrían que entregarnos 10.000 bolsas por día, pero lamentablemente están entregando 7.000 quintales por día. Entonces hay un retraso de 3.000 bolsas diarias”, afirmó.

El dirigente también denunció que no se ha recibido la levadura correspondiente al mes de julio, lo que agrava las dificultades del sector. Explicó que, según el cronograma de abastecimiento, las entregas debían realizarse en los primeros cinco días de cada mes; sin embargo, a la fecha agosto sigue pendiente de cumplimiento.

La falta de insumos genera incertidumbre entre los panificadores, quienes advierten que, de mantenerse el déficit, la provisión del pan subvencionado podría verse comprometida en las próximas semanas.

