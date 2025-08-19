TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan en Santa Cruz a peligroso “narco” brasileño y es entregado a la Policía Federal en Brasil

El sujeto fue entregado en la frontera, luego de ser capturado en la capital cruceña cuando pretendía tomar un vuelo en el aeropuerto El Trompillo.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 11:56

Santa Cruz, Bolivia

Un ciudadano brasileño, con antecedentes por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, fue capturado en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz y posteriormente entregado a la Policía Federal de Brasil.

La acción se produjo tras un procedimiento interinstitucional coordinado por la Dirección de Migración y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El teniente coronel Amilkar Ramírez, director de la Felcn, explicó que la captura fue posible mediante una solicitud de cooperación internacional:

“Mediante una solicitud interinstitucional de Migración, hemos obtenido que se puede emitir una resolución de salida obligatoria del país, puesto que esta persona estaba siendo buscada en Brasil por el delito de tráfico de sustancias controladas”, señaló.

El detenido contaba con un mandamiento de aprehensión vigente en el estado de Manaos, Brasil. Tras ser notificado oficialmente por Migración, fue trasladado hasta la frontera, donde las autoridades brasileñas se hicieron cargo para dar cumplimiento a la orden judicial.

 

