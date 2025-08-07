Según el relato de la víctima, el robo se suscitó este jueves en plena avenida principal de la Villa 1ro de Mayo, él dejó su motocicleta por unos minutos porque se dirigió a activarse para realizar su trabajo en la zona.

En ese horario dijo que había mucho movimiento de movilidades, por lo que no pudo ingresar con la moto y decidió dejarla por unos minutos, y se fue caminando, espero que le realicen pedidos, al no tener ninguno retornó al lugar donde dejó la moto, sin embargo, esta ya había sido sustraída.

El propietario de la moto, logró recabar imágenes de cámaras de seguridad, en las mismas se observa el preciso momento en que el delincuente se sube a la moto, como si fuera suya, incluso baja la mochila del delivery y lo pone al suelo, y sustrae el matizado.

Barias personas se encontraban en el lugar del hecho. Ahora el delivery pide ayuda de la población para poder encontrar la moto, ya que dijo que es su instrumento de trabajo, el video fue difundido por la página de Facebook, La Cafetería.

