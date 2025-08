El discurso del presidente Luis Arce por el Bicentenario de Bolivia generó indignación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los pacientes con cáncer. El mandatario aseguró que Bolivia cuenta con “el mejor Sistema Único de Salud”, lo que desató críticas por parte de quienes sufren diariamente las carencias del sistema sanitario.

Lihetzer Zenteno, presidente de la Asociación de Pacientes con Cáncer, expresó su rechazo categórico a las palabras del jefe de Estado.

“Estamos muy decepcionados, es denigrante y sobre todo es una burla para el pueblo boliviano escuchar las palabras de este señor que se hace llamar presidente. Durante más de 10 años estamos luchando por la construcción de un nuevo hospital oncológico y ni siquiera eso, que es un referente nacional, ha dado prioridad”, manifestó.

Zenteno cuestionó la afirmación de que más de 8,2 millones de bolivianos se benefician con el Sistema Único de Salud (SUS). Según indicó, la realidad en los hospitales es completamente diferente:

“No tenemos medicamentos en las farmacias del SUS, no hay suficiente equipamiento, no se realiza mantenimiento a los equipos existentes y tampoco contamos con el personal que necesitamos. Para rematar, el sector de salud está movilizado porque no se les paga los beneficios necesarios para seguir trabajando”, señaló.

Zenteno denunció además la falta de atención del Gobierno frente a los conflictos que atraviesa el sistema sanitario. Actualmente, el sector salud cumple más de 33 días de paro, sin que las autoridades nacionales, departamentales o municipales hayan presentado soluciones concretas.

En tono irónico, Zenteno concluyó: “Lo que sí hemos logrado, y lo que ha sido una muy buena gestión del presidente, es que Bolivia se convierta en el país más corrupto de Latinoamérica. Y ahora también estamos en segundo lugar entre más de cien países, según estudios internacionales. Esto es un absurdo”.

