Desde el 18 de mayo, Chuquisaca aplicará horario de invierno en unidades educativas

Las unidades educativas de Chuquisaca ingresarán oficialmente al horario de invierno desde este lunes 18 de mayo, tras una evaluación conjunta entre autoridades de educación, salud y meteorología debido a las bajas temperaturas que afectan al departamento.

La información fue confirmada por el director departamental de Educación de Chuquisaca, Víctor Hugo Coronado, quien explicó que la decisión fue asumida luego de una reunión interinstitucional en la que participaron representantes del SENAMHI, el Sedes, federaciones de maestros urbanos y rurales, además de padres de familia.

“Hemos analizado la situación que están atravesando nuestros estudiantes ante las bajas temperaturas”, señaló la autoridad.

Reporte climatológico del Senamhi

Según Coronado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que en los próximos días continuará el descenso térmico en distintas regiones del departamento, especialmente en municipios como Culpina, Tarabuco y otras zonas del área rural.

Tolerancia de media hora

La medida establece tolerancia de media hora en el ingreso para el turno de la mañana y salida anticipada de 30 minutos en los turnos de la tarde y noche.

La disposición tendrá alcance departamental y no solo se aplicará en la ciudad de Sucre.

Las autoridades recomendaron además reforzar las medidas de prevención contra enfermedades respiratorias y abrigar adecuadamente a los estudiantes durante la temporada de frío.

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