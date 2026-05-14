Gobernador de Chuquisaca pide una pausa a los bloqueos para no afectar los actos del 25 de Mayo

El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, pidió este jueves una pausa a los conflictos sociales y bloqueos que se registran en el país para evitar que se vean afectadas las actividades por el 25 de Mayo, aniversario del Primer Grito Libertario de América Latina que se conmemora en Sucre.

La autoridad expresó su preocupación por el escenario de conflictividad que atraviesa Bolivia y convocó a la pacificación, el diálogo y la concertación entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados.

“Qué pena que estos bloqueos y conflictos sociales estén afectando las actividades del 25 de mayo, teniendo en cuenta que el Primer Grito Libertario en América debería ser una fiesta de todos los bolivianos”, manifestó Ayllón.

El gobernador lamentó que las movilizaciones opaquen una fecha histórica para el país y pidió respeto por el civismo y la unidad nacional. En ese marco, solicitó una “pausa” en las protestas mientras se buscan soluciones mediante el diálogo.

“Llamo a la reflexión, convoco a la pacificación y pido, por respeto a la historia y a la unidad del país, una pausa en los conflictos sociales”, señaló.

Ayllón también exhortó al Gobierno a abrir espacios de concertación con los sectores en conflicto y aseguró que las soluciones deben construirse dentro del marco del Estado de Derecho.

“El Gobierno tiene que abrir las puertas al diálogo y ser puente para la concertación. Bolivia necesita unidad, no conflictos”, afirmó.

Durante su pronunciamiento, el gobernador advirtió además que el país atraviesa un momento delicado desde el punto de vista económico y social, por lo que pidió evitar una mayor crisis.

“No vamos a solucionar nuestros problemas con bloqueos, sino con entendimientos y propuestas”, sostuvo.

Propuestas

El gobernador planteó también la necesidad de avanzar hacia una mayor descentralización y desconcentración del poder para fortalecer el trabajo de gobernaciones y alcaldías en la atención de demandas sociales.

El pronunciamiento de Ayllón surge en medio de una jornada marcada por bloqueos, marchas y protestas en diferentes regiones del país, principalmente en la ruta al occidente .

Las medidas de presión mantienen varias rutas interrumpidas, afectando el transporte de personas, alimentos e insumos médicos. Según reportes oficiales, dos personas fallecieron en los últimos días tras no poder recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos.

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