Dirigente del MAS denuncia supuesto plan para “bajar” al presidente antes de diciembre

El dirigente de las Juventudes del MAS, Brian Cuba, denunció públicamente un supuesto plan que buscaría generar desestabilización política y “bajar” al presidente antes de diciembre de este año.

Según el dirigente, la información habría sido dada a conocer durante una reunión realizada el pasado lunes en la sede del MAS, ubicada en la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

Cuba afirmó que en ese encuentro se habría mencionado un supuesto plan político impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales y otros dirigentes.

“El plan de Evo Morales y los allegados a todo lo que es su pactibilidad, unificado a cabeza de Grover García y del expresidente Morales. Hasta diciembre se tiene que bajar al presidente”, declaró el dirigente.

Asimismo, aseguró que las actuales movilizaciones responderían a esa estrategia.

Denuncia ofrecimientos económicos

Brian Cuba también denunció que se habrían ofrecido recursos económicos para participar en puntos de bloqueo y movilización.

“A nosotros nos han ofrecido 300 bolivianos por estar en cada punto. A mí me tocó Senkata y Río Seco, y mis juventudes están ahí”, sostuvo.

Además, indicó que presentó audios y una lista de personas que supuestamente participaron en la reunión.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial de los sectores señalados sobre estas acusaciones.

Piden garantías para el dirigente

Tras las declaraciones, el senador de Alianza Libre, Edgar Segarra, pidió públicamente garantías para el dirigente denunciante.

“Voy a pedir públicamente que se le dé garantías a este ciudadano, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo en contra de la democracia en nuestro país”, manifestó el legislador.

Las denuncias surgen en medio de un escenario político marcado por tensiones internas dentro del oficialismo y movilizaciones registradas en distintos puntos del país.

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