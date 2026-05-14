Momentos de verdadero terror quedaron registrados en video sobre la autopista Palín-Escuintla, en Guatemala, luego de que un tráiler aparentemente se quedara sin frenos mientras descendía a gran velocidad por la peligrosa carretera.

Las imágenes muestran cómo varios vehículos intentan apartarse desesperadamente del camino al notar que la unidad pesada avanzaba fuera de control.

En medio del caos y la tensión, el conductor de otro camión tomó una decisión arriesgada: acercarse al tráiler para intentar detenerlo y evitar una tragedia.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, capta el instante en que ambas unidades avanzan prácticamente juntas mientras otros conductores observan la escena con angustia.

Por varios segundos, el tráiler continúa descendiendo sin control, generando temor entre quienes circulaban por la autopista, una ruta conocida por registrar numerosos accidentes mortales.

Sin embargo, la rápida reacción y habilidad del camionero permitieron reducir la velocidad de la pesada unidad hasta finalmente lograr detenerla.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni daños mayores.

Usuarios en redes sociales destacaron la valentía del conductor que intervino para evitar un posible accidente de grandes proporciones y calificaron su acción como “heroica”.

Las impactantes imágenes continúan circulando en plataformas digitales, donde miles de personas reaccionaron sorprendidas por la dramática maniobra que evitó una tragedia en plena carretera.

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