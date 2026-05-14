¡Trágico! Magistrada muere tras feroz ataque de abejas durante un evento deportivo

Una tragedia conmociona a México. La magistrada Oyuki Ramírez Burciaga falleció este martes 12 de mayo luego de permanecer nueve días internada tras sufrir un feroz ataque de abejas durante un evento deportivo realizado en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas.

El dramático hecho ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando un enjambre atacó repentinamente a decenas de personas que se encontraban en una unidad deportiva. Videos difundidos posteriormente muestran momentos de desesperación, gritos y caos mientras los asistentes intentaban escapar de las abejas.

Según reportes y testimonios, la magistrada de 45 años intentó primero proteger a su hijo de apenas tres años cubriéndolo con un suéter. Después, trató de auxiliar a su padre, quedando expuesta a múltiples picaduras en el rostro y el torso.

Paramédicos de Protección Civil relataron que la funcionaria buscaba desesperadamente llegar hasta donde estaba su pequeño hijo mientras era auxiliada por bomberos y rescatistas. El menor logró ser puesto a salvo y entregado posteriormente a familiares.

Tras el ataque, Oyuki Ramírez Burciaga fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatecas, donde sufrió un severo choque anafiláctico provocado por las picaduras.

Con el paso de los días, su estado de salud empeoró y tuvo que ser intubada. Finalmente, perdió la vida este martes, generando profunda conmoción en Zacatecas y en el ámbito judicial mexicano.

El incidente dejó al menos 11 personas afectadas y cinco hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones. Incluso paramédicos y rescatistas sufrieron decenas de picaduras mientras realizaban las labores de auxilio.

A través de comunicados oficiales, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas expresó su consternación por la muerte de la magistrada y envió condolencias a su familia.

Por su parte, David Monreal Ávila también manifestó solidaridad con los seres queridos de la funcionaria.

Ramírez Burciaga había asumido recientemente como magistrada del Tribunal Superior de Justicia tras ser electa en el proceso judicial de 2025. Antes de ello, acumulaba más de dos décadas de trayectoria dentro del Poder Judicial estatal.

¿Qué es un choque anafiláctico?

El choque anafiláctico es una reacción alérgica extremadamente grave y potencialmente mortal que puede aparecer minutos después del contacto con un alérgeno, como las picaduras de abejas.

Este cuadro puede provocar dificultad para respirar, caída brusca de la presión arterial, inflamación severa y colapso cardiovascular, por lo que requiere atención médica inmediata.

Con información de La Crónica y El Financiero.

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