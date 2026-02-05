El Alto: operativo policial detecta bares fuera de horario y deja al menos 60 arrestados

La Policía Boliviana realizó este jueves un operativo de control en la ciudad de El Alto donde se encontró bares que funcionaban fuera del horario establecido, por lo que se arrestó a al menos a 60 personas en estado de ebriedad.

Entre los operativos, se pudo auxiliar a dos personas que fueron víctimas de asaltos en la Ceja de El Alto, según informó el coronel Carlos Valencia, comandante Regional de la Policía.

“En la labor policial que hemos realizado en esta madrugada de jueves hemos atendido varios casos, entre los más importantes y relevantes tenemos el caso de dos personas que han sido víctimas de robo en mediciones de la Ceja. Otro caso también importante de locales que siguen funcionando en horas de la madrugada, fuera del horario correspondiente y también tenemos un alojamiento al cual se ha hecho la intervención”, informó.

En uno de los casos, el comandante explicó que una persona fue rodeada por un grupo de cinco, pero se pudo evitar el asalto con la intervención oportuna de los efectivos policiales; producto del hecho se tiene a dos de los asaltantes arrestados.

En otro caso, se intervino bares que funcionaban fuera de horario, por lo que se arrestó a 60 personas, entre varones y mujeres.

Un tercer caso tiene que ver con la intervención de un alojamiento clandestino que tenía a personas antisociales alojadas en sus instalaciones.

