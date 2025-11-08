El vicecanciller Elmer Catarina confirmó que el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, será investido este sábado con los símbolos y autóctonos. Durante la ceremonia, el mandatario recibirá cuatro bastones de mando, cada uno con un valor simbólico y político particular, otorgados por las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios.

“El presidente será posesionado en la Asamblea Legislativa ante el pleno de las cámaras de diputados y senadores. Luego saldrá hacia la Plaza Murillo, donde, en las puertas de la Catedral Metropolitana, recibirá cuatro bastones de mando”, informó el vicecanciller Catarina al detallar el desarrollo de los actos protocolares.

La jornada oficial comenzará a las 10:00 con la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el vicepresidente electo, Edmand Lara, prestará juramento a su cargo. Posteriormente, una comisión parlamentaria acompañará el traslado del nuevo mandatario al hemiciclo para la posesión presidencial.

Según el itinerario oficial, la ceremonia continuará en la Plaza Murillo a partir de las 12:25, con la transmisión del mando militar, en la que las Fuerzas Armadas entregarán el bastón de mando castrense, símbolo de la autoridad del presidente como Capitán General del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana.

Luego, el jefe de Estado recibirá el bastón de mando policial, que representa la conducción del orden interno y el compromiso con la seguridad ciudadana.

Finalmente, representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios entregarán dos bastones adicionales: uno de carácter espiritual, asociado a la protección y guía ancestral del gobernante, y otro de naturaleza política y comunitaria, que simboliza el reconocimiento de las autoridades originarias al nuevo jefe de Estado y el vínculo entre el liderazgo político y los saberes ancestrales.

