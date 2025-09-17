Fiscalía determina que la concejal Lourdes Chambilla se someta a terapia psicológica 

Tras una denuncia contra la concejal Lourdes Chambilla, por agresiones cometidas en contra de otra concejal del municipio paceño, la Fiscalía determinó que la concejal Chambilla reciba tratamiento psicológico.

La denuncia se basaría en una imágenes captadas y protagonizadas en la sesión de directiva número 42, donde se observa el momento exacto en el que la concejal Lourdes Chambilla se acerca con la aparente intención de agredir físicamente a la concejal Lucia Mamani, hace algunos meses.

Después de presentar la denuncia la Fiscalía, emitió órdenes de terapia personal, y la posibilidad de que se abriera un juicio por violencia política contra Chambilla.

La concejal denunciante asegura sentirse insegura ante la presencia de Chambilla, en el Concejo, sostiene que hará prevalecer la orden de alejamiento dictada por la autoridad competente.

“Ella debería cumplir (su análisis psicológico), ella no debería estar aquí, porque yo tengo medidas de protección y lo haré cumplir”, afirmó Mamani.

