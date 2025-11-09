TEMAS DE HOY:
El empresario Mauricio Zamora Liebers asume como ministro Obras Públicas

El tarijeño Mauricio Zamora Liebers, empresario y exbasquetbolista, liderará la cartera de Obras Públicas en el gabinete de Rodrigo Paz.

Silvia Sanchez

09/11/2025 15:20

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

El empresario Mauricio Zamora Liebers asumió este domingo como Ministro de Obras Públicas en el primer gabinete del presidente Rodrigo Paz. Zamora, natural de Tarija y residente en Santa Cruz, fue previamente designado por Paz como coordinador general de la comisión de transición luego del balotaje del 19 de octubre.

Es propietario de los restaurantes Tinto, en La Paz y Santa Cruz, y La Morada, en Santa Cruz. De carácter reservado y vocación conciliadora, Zamora ha construido su imagen pública basada en la disciplina y la discreción.

Casado desde hace 21 años y padre de cuatro hijos (uno de ellos fallecido a los dos días de nacido), mantiene una estructura familiar guiada por valores sólidos. Su trayectoria también incluye logros deportivos: en 1994 fue reconocido como el mejor basquetbolista de Bolivia, cuando la selección nacional clasificó al Mundial de Estados Unidos, demostrando su constancia y liderazgo en equipo.

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

