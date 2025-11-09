El empresario Mauricio Zamora Liebers asume como ministro Obras Públicas

El empresario Mauricio Zamora Liebers asumió este domingo como Ministro de Obras Públicas en el primer gabinete del presidente Rodrigo Paz. Zamora, natural de Tarija y residente en Santa Cruz, fue previamente designado por Paz como coordinador general de la comisión de transición luego del balotaje del 19 de octubre.

Es propietario de los restaurantes Tinto, en La Paz y Santa Cruz, y La Morada, en Santa Cruz. De carácter reservado y vocación conciliadora, Zamora ha construido su imagen pública basada en la disciplina y la discreción.

Casado desde hace 21 años y padre de cuatro hijos (uno de ellos fallecido a los dos días de nacido), mantiene una estructura familiar guiada por valores sólidos. Su trayectoria también incluye logros deportivos: en 1994 fue reconocido como el mejor basquetbolista de Bolivia, cuando la selección nacional clasificó al Mundial de Estados Unidos, demostrando su constancia y liderazgo en equipo.

Mira la programación en Red Uno Play