Nacionales

Rodrigo Paz designa a Fernando Aramayo como canciller de Bolivia

Con una amplia trayectoria en cooperación internacional y gestión pública, el economista Fernando Aramayo Carrasco asume el reto de fortalecer la diplomacia boliviana bajo el gobierno de Rodrigo Paz.

Silvia Sanchez

09/11/2025 15:01

La Paz, Bolivia

El economista Fernando Aramayo Carrasco, con maestría en Gestión de Políticas Públicas y una reconocida trayectoria en el ámbito del desarrollo, la cooperación internacional y la gobernanza, fue posesionado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Su designación, como parte del gabinete del presidente Rodrigo Paz, coloca en la conducción de la política exterior a un profesional con sólida experiencia en negociación, planificación y articulación interinstitucional.

Desde 2017, Aramayo se desempeñó como Coordinador de Programas y Gestión Institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, liderando proyectos estratégicos enfocados en fortalecimiento institucional, planificación pública, desarrollo sostenible y gestión gubernamental.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con organismos internacionales y agencias de cooperación, impulsando iniciativas relacionadas con el desarrollo social, la gobernanza local y la construcción de consensos.

Entre sus aportes más destacados figuran su participación como responsable técnico en la Asamblea Constituyente de 2006 y su rol como Secretario Técnico del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001.

Aramayo también ha trabajado en procesos de transformación de conflictos, diálogo político y mediación, tanto en América como en Oriente Medio y África, además de haber promovido procesos de negociación con comunidades indígenas y actores sociales.

Como canciller, tendrá la misión de fortalecer la presencia diplomática de Bolivia y consolidar una política exterior basada en la cooperación, el desarrollo y la integración regional.

Su perfil técnico y enfoque orientado al diálogo lo posicionan como una figura clave para impulsar una diplomacia moderna, eficiente y conectada con los desafíos globales.

