El economista José Gabriel Espinoza se incorpora al gabinete como ministro de Economía

El economista paceño, con amplia trayectoria en los sectores público y privado, se incorpora al gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El economista José Gabriel Espinoza Yáñez asumió este sábado como nuevo ministro de Economía, sumándose al gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira con el compromiso de aportar una visión técnica y equilibrada en la gestión económica del país.

Espinoza es licenciado en Economía por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y cuenta con una maestría en Desarrollo Económico, destacándose por su sólida formación académica y su especialización en regulación, economía digital y políticas públicas.

Posee una trayectoria que combina la investigación, la docencia y la gestión técnica. En el sector público, fue director del Banco Central de Bolivia (BCB) durante la gestión de Jeanine Áñez, y en el ámbito privado se desempeñó como economista de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), donde contribuyó con estudios y propuestas para fortalecer la competitividad nacional.

También ha desarrollado una reconocida labor como investigador y asesor económico para instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Fundación Milenio, la Fundación Konrad Adenauer, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Central Obrera Boliviana (COB), promoviendo el diálogo entre el sector empresarial, los trabajadores y el Estado.

En el ámbito académico, ha colaborado en la publicación de diversos libros y estudios sobre innovación, competitividad, economía digital e historia económica de Bolivia, consolidándose como una voz respetada en el análisis del desarrollo nacional.

