El empresario cruceño Óscar Justiniano se incorpora al gabinete de Rodrigo Paz

Óscar Mario Justiniano, reconocido empresario de Santa Cruz, asumió este domingo como Ministro interino de Desarrollo Productivo en el gobierno de Rodrigo Paz. Su nombramiento marca el inicio de una etapa orientada a dinamizar la economía nacional a través de la producción y la innovación sostenible.

A sus 47 años, Justiniano cuenta con una sólida trayectoria en el sector empresarial y productivo. Actualmente preside la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), desde donde promueve la competitividad, la apertura de mercados internacionales y el fortalecimiento de la productividad.

Su carrera incluye cargos de liderazgo en instituciones clave para el desarrollo económico de Bolivia: fue director, vicepresidente y presidente de la Asociación de Productores de Porcinos (ADEPOR); vicepresidente y presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); director y presidente de FEXPOCRUZ, además de presidir CONFEAGRO y CIAT y ejercer como director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Justiniano ha defendido el rol de Santa Cruz como motor económico del país y, con su incorporación al gabinete, el gobierno busca consolidar un modelo de desarrollo inclusivo y productivo, donde la agricultura, la agroindustria y la empresa privada sean pilares fundamentales para reactivar la economía y garantizar el bienestar de las familias bolivianas.

