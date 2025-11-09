Mauricio Medinacelli asume como Ministro de Hidrocarburos con amplia experiencia internacional

Mauricio Medinaceli Monrroy juró como Ministro de Hidrocarburos, destacándose por su vasta experiencia en el sector energético, académico y de consultoría internacional. El funcionario tiene como reto recuperar la planificación técnica y la eficiencia en la gestión de los hidrocarburos en Bolivia.

Medinaceli es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana, con maestría en Economía por la Universidad de Georgetown (EE.UU.) y doctorado en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Ha ejercido como ministro de Hidrocarburos en Bolivia y coordinador de Hidrocarburos en la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en Ecuador.

Su carrera incluye consultorías internacionales en más de 25 países, colaborando con organismos como el Banco Mundial, BID, PNUD, Cepal, PNUMA, Oxfam, GIZ, CAF, USAID, entre otros. Además, ha sido docente en prestigiosas universidades de América Latina y autor de múltiples libros y publicaciones sobre hidrocarburos y políticas energéticas.

Con su experiencia técnica y académica, Medinaceli se posiciona como un actor clave para impulsar una gestión energética sostenible, eficiente y estratégica para Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play