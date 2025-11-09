Rodrigo Paz posesiona a Cinthya Yañez como ministra encargada de Turismo

Este domingo, Cinthya Martha Yañez Eid juró como ministra sin cartera de Turismo, en un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz en el Palacio Quemado.

Yañez, quien se desempeñó como viceministra de Turismo en 2003 durante la segunda vicepresidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se enfocó en su gestión pasada en impulsar el turismo interno a través de alianzas estratégicas entre el sector público y privado.

En el ámbito privado, participó en la Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. como miembro del directorio y, a través de la Fundación Doria Medina, lideró certámenes de Emprende Ideas, fomentando la creación de negocios y emprendimientos en diversos sectores.

Políticamente, fue delegada titular de la Alianza Unidad, que postuló a Samuel Doria Medina a la presidencia en las recientes elecciones, resultando ganador Rodrigo Paz.

Su experiencia en turismo, emprendimiento e interacción público-privada será clave para diseñar políticas que potencien la industria turística y el desarrollo económico regional.

