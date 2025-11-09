Fernando Romero Pinto asume el Ministerio de Planificación del Desarrollo

Fernando Romero Pinto asumió este domingo como Ministro de Planificación del Desarrollo, integrando el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Su nombramiento busca diseñar e implementar políticas que fortalezcan el desarrollo nacional con enfoque territorial, participativo y sostenible.

Romero Pinto, de 56 años y oriundo de Santa Cruz, es un reconocido productor de granos y ganadero con más de 25 años de experiencia en el sector agropecuario. Fue presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y ha ocupado cargos clave en la modernización del agro a través del grupo tecnológico CREA Bolivia.

Formado en Ciencias Políticas y con una Maestría en Administración de Empresas, Romero Pinto combina visión técnica y política para vincular la planificación estatal con el desarrollo económico real del país. Su trayectoria refleja un compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la diversificación productiva, pilares esenciales para el modelo de desarrollo que impulsa el nuevo gobierno.

Con esta designación, el Ejecutivo busca articular al Estado, el sector productivo y la sociedad civil, promoviendo estabilidad, inclusión y crecimiento económico sostenible para Bolivia.

