Nacionales

Fernando Romero Pinto asume el Ministerio de Planificación del Desarrollo

El productor agroindustrial liderará políticas para impulsar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del país.

Silvia Sanchez

09/11/2025 15:22

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Fernando Romero Pinto asumió este domingo como Ministro de Planificación del Desarrollo, integrando el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Su nombramiento busca diseñar e implementar políticas que fortalezcan el desarrollo nacional con enfoque territorial, participativo y sostenible.

Romero Pinto, de 56 años y oriundo de Santa Cruz, es un reconocido productor de granos y ganadero con más de 25 años de experiencia en el sector agropecuario. Fue presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y ha ocupado cargos clave en la modernización del agro a través del grupo tecnológico CREA Bolivia.

Formado en Ciencias Políticas y con una Maestría en Administración de Empresas, Romero Pinto combina visión técnica y política para vincular la planificación estatal con el desarrollo económico real del país. Su trayectoria refleja un compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la diversificación productiva, pilares esenciales para el modelo de desarrollo que impulsa el nuevo gobierno.

Con esta designación, el Ejecutivo busca articular al Estado, el sector productivo y la sociedad civil, promoviendo estabilidad, inclusión y crecimiento económico sostenible para Bolivia.

