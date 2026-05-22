Una historia de lucha y redención: Braham encontró a Dios y cambió el rumbo de su vida

Braham Antelo, conocido por su familia y amigos como "Lalo", asegura que su vida cambió por completo tras su paso por la cárcel de Palmasola. A sus 29 años, relata que encontró en la fe cristiana una nueva oportunidad para dejar atrás los errores del pasado y comenzar un nuevo camino.

Su historia se remonta a noviembre de 2025, cuando fue aprehendido e investigado por intento de homicidio luego de una pelea entre pandillas que terminó con personas heridas.

"Hubo una pelea en mi barrio donde utilizamos machetes, piedras y cuchillos; hubo heridos de ambos lados, pero a un adulto mayor le llegó un machetazo y esa persona denunció", recordó Brahan al relatar el hecho que lo llevó a enfrentar problemas judiciales.

Cayó en prisión por una pelea y hoy sueña con convertirse en pastor

Ingresar a Palmasola marcó uno de los momentos más difíciles de su vida. El encierro, según cuenta, lo llevó a una profunda reflexión sobre sus decisiones y su futuro.

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", expresó citando el versículo bíblico de Filipenses 4:13, una frase que hoy considera parte esencial de su vida. "Sí creo, porque cuando yo estaba encerrado, creía que podía cambiar", afirmó.

Actualmente, Braham asiste a una iglesia cristiana y asegura que tiene metas claras para el futuro. Entre ellas está continuar creciendo dentro de su congregación e incluso convertirse en pastor.

Entró a Palmasola investigado por intento de homicidio y asegura haber cambiado

"Una de las metas que tengo, es predicar la palabra de Dios", sostuvo y dejó una reflexión sobre la experiencia que vivió tras estar privado de libertad.

"No hay nada más lindo que la libertad. Uno allá puede tener comodidades, pero la libertad no tiene precio", manifestó.

La historia de Braham Antelo refleja un proceso de cambio personal que, según él, encontró apoyo en la fe y en la intención de reconstruir su vida lejos de los conflictos que lo llevaron a prisión.

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