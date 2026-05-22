Cochabamba se moviliza en una multitudinaria marcha exigiendo el fin de los bloqueos y la pacificación del país

En una jornada marcada por el pedido unánime de paz, democracia y libre transitabilidad, una multitudinaria movilización paralizó el centro de Cochabamba este jueves. Convocada por el Comité Cívico Departamental, la denominada "Marcha con pañuelos blancos" reunió a comerciantes, transportistas, comités cívicos y ciudadanos de a pie que rechazan contundentemente los bloqueos de carreteras y los recientes actos de violencia registrados en el país.

La concentración comenzó a las 5:00 de la tarde. Los manifestantes partieron desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad para confluir en una Plaza 14 de Septiembre totalmente llena. En el atrio de la Catedral Metropolitana se instaló una tarima desde donde los principales representantes emitieron discursos enfocados en el diálogo, la reactivación económica y el respeto a las leyes.

Cívicos declaran estado de emergencia nacional

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Quintela, destacó el éxito de la convocatoria y anunció que las medidas se replican a nivel nacional en una estrategia unificada.

"Estamos pidiendo vivir en democracia, que no existan bloqueos que perjudican y hacen daño a la economía de nuestro país. El mensaje fundamental es paz y diálogo. Nos declaramos en estado de emergencia permanente hasta que se solucionen los problemas en Bolivia", afirmó Quintela.

El líder cívico detalló que las movilizaciones comenzaron este jueves en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, y continuarán el viernes en La Paz y Potosí. Asimismo, exigió al Gobierno central que ejerza sus facultades constitucionales para liberar las rutas: "Los gobernantes tienen que actuar en base al derecho y hacer respetar las leyes para el bien de los ciudadanos".

Por su parte, el sector gremial expresó su cansancio frente a los perjuicios económicos y los excesos de los grupos bloqueadores, calificándolos de "sinvergüenzas" que buscan desestabilizar el país. "Ya no vamos a estar socapando a esos bloqueadores", advirtió un representante del sector.

Rearticulación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

Apenas concluyó el mitin cívico y la plaza comenzó a descongestionarse, una masiva caravana de motocicletas ingresó por el lado oeste del recinto. Se trataba de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que se mostró rearticulada públicamente.

El líder de la RJC, Yassir Molina, tomó la palabra para lanzar una dura advertencia a los sectores movilizados del Movimiento al Socialismo (MAS) y exigir la liberación de quienes consideran presos políticos.

"Exigimos la libertad de Mario Bascopé, de 'Tonchi' y de todos los presos políticos por parte del MAS. La Resistencia nunca ha estado desarticulada, Resistencia somos todos nosotros. Señor Presidente, si usted no tiene los pantalones para poner en orden al país, no se preocupe que la ciudadanía no lo va a dejar", manifestó Molina.

Molina aseguró que el grupo está listo para defender la ciudad ante posibles saqueos o intentos de cerco, anunciando incluso que, de ser necesario, se trasladarán a la ciudad de La Paz. Antes de retirarse, los miembros de la RJC rindieron homenaje a Limber Guzmán, a quien calificaron como un "mártir de la democracia".

Un encuentro por la vía pacífica

A pesar de la tensión discursiva y el anuncio de estado de emergencia, la jornada concluyó sin incidentes. Los organizadores enfatizaron que el encuentro no buscaba generar desorden, sino abrir una vía de concertación racional entre el Gobierno y los sectores movilizados. Tras aproximadamente una hora de discursos y la lectura de las resoluciones, la ciudadanía se retiró de manera pacífica a sus hogares, bajo la advertencia de que las marchas serán recurrentes si las carreteras permanecen cerradas.

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