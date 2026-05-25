En medio de la crisis económica y social que afecta al departamento de La Paz, el analista financiero Jaime Bravo recomendó a la población apostar por emprendimientos de baja inversión como alternativa para generar ingresos extra.

Durante una entrevista televisiva, explicó que la coyuntura actual obliga a muchas familias a buscar nuevas fuentes de recursos para sostener sus gastos.

“Tener un ingreso extra se ha convertido en una necesidad y hasta en una obligación”, afirmó.

Comenzar de cero

Bravo señaló que el primer paso para emprender es asumir un cambio de mentalidad y estructurar cualquier iniciativa con visión empresarial, sin importar su tamaño.

“Si naces desordenado, creces desordenado y acabas desordenado; pero si comienzas ordenado y con disciplina, puedes crecer”, sostuvo.

Entre las principales recomendaciones, destacó buscar negocios de baja inversión inicial, orientados a mercados con alta demanda y consumo frecuente, además de aprovechar las redes sociales como principal canal de difusión y ventas.

Negocios rentables

Si bien reconoció que rubros como la comida enfrentan dificultades por la inestabilidad de precios y problemas de abastecimiento, afirmó que continúan siendo una opción viable a mediano plazo.

También sugirió explorar alternativas como:

Negocios digitales

Comercialización de productos

Capacitación y cursos virtuales

Administración de redes sociales

Diseño y edición de contenido digital

El experto remarcó que herramientas como WhatsApp Business, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube permiten iniciar emprendimientos con costos reducidos y llegar a nichos específicos de mercado.

Finalmente, subrayó que la disciplina, constancia y resiliencia son claves para sostener cualquier proyecto en contextos de crisis e incertidumbre económica.

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