¿Cuál será el comportamiento del dólar en los próximos meses? Esto dice un analista

El portal del Banco Central de Bolivia (BCB) registró este miércoles el valor del dólar referencial en Bs 9,59 para la compra y Bs 9,79 para la venta, alcanzando su nivel más alto desde su implementación.

Ante este escenario, el analista económico Fernando Romero proyectó que el tipo de cambio referencial continuará en ascenso durante los próximos tres meses, aunque de manera gradual.

"Esta tendencia responde a la persistente escasez de divisas en el país, el incremento en los costos de importación, especialmente de carburantes, y presiones externas vinculadas al encarecimiento de la energía a nivel global", explicó.

Romero indicó que, al estar basado en operaciones reales del sistema financiero, el dólar referencial tenderá a ajustarse de forma lenta pero sostenida, reflejando el deterioro progresivo en la oferta de dólares.

En ese contexto, prevé que el tipo de cambio oficial continúa acercándose al valor del mercado, sin saltos bruscos, pero con una tendencia claramente alcista.

Comportamiento del dólar paralelo

En contraste, Romero advirtió que el dólar paralelo mostrará un comportamiento más volátil y acelerado. Factores internos como conflictos sociales, incertidumbre económica y acelerado.

“Factores internos como conflictos sociales, incertidumbre económica y problemas en el sector hidrocarburífero, particularmente en YPFB, impulsan una mayor demanda precautoria de la divisa estadounidense”, afirmó.

Explicó que a diferencia del referencial, el mercado paralelo reacciona con mayor rapidez a las expectativas y percepciones, por lo que podría registrar incrementos más abruptos e incluso picos temporales.

En síntesis, Romero considera que la brecha cambiaria se mantendrá, con un mercado informal más dinámico y sensible frente a la coyuntura, mientras el tipo de cambio referencial continuará su ajuste progresivo en el corto plazo.

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