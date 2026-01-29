Bolivia abre una nueva etapa internacional: Israel dona purificadores de agua

Esta colaboración se dio después de la reunión entre la cancillería de Bolivia y el presidente de Israel en el foro económico de Davos.

En la política del gobierno de Bolivia en el mundo, el mundo en Bolivia, en la jornada de este miércoles, representantes de Israel entregaron quince purificadores de agua al país que dan inicio a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, mencionó que estas donaciones ayudarán para el acceso de servicios básicos en distintas latitudes del país.

“Puede producir 400 litros de agua por día, la tecnología es NUF que garantiza la producción de agua de alta calidad mediante un estricto rango de ultrafiltración (…) para recibir esta donación servirá para seguir ampliando la cobertura de servicios básicos como el agua potable”.

Por su parte el embajador de Israel en Perú que llegó a nuestro país, Gali Dagan anunció que a Bolivia le llegarán más donaciones y este solo sería una primera parte.

“Vamos a tener más donaciones en el futuro, trabajar conjunto para tener una agenda conjunta de colaboración y cooperación” declaró Dagan.

Según el ministerio de Obras Públicas se realizarán estudios técnicos para definir la distribución de esta donación y llegará a municipios con más necesidades.

