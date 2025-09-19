Always Ready goleó 5-1 a Universitario: Baldivieso destaca la unión que mantiene al club en la punta

Julio César Baldivieso, director técnico de Always Ready, destacó este jueves en una entrevista exclusiva en Red Uno, la unión entre dirigencia, cuerpo técnico y jugadores para mantener al club en la punta del torneo y proyectar grandes resultados.

Always Ready, se consolida como líder del torneo boliviano, con 20 partidos jugados, registró un importante triunfo este jueves tras golear por 5 -1 a F.C. Universitario.

“Es un trabajo yo diría muy armónico, yo siempre digo que hay una trilogía, que es entre dirigencia, cuerpo técnico y futbolistas, estoy muy agradecido a ellos, sobre todo a los futbolistas, ellos dejan todo en el campo de fuego, partido a partido”, manifestó Baldivieso.

El DT de Always Ready, señaló que lo que ahora les queda es seguir pensando en grande y continuar logrando buenos resultados para mantener su posición.

“A medida que se dan los partidos hay que soñar, pero obviamente queda mucho. En todo caso creo que los números son importantes, por lo que hizo Always hasta ahora”, afirmó Baldivieso.

Hasta el momento Always Ready, anotó 58 goles en el torneo, y en todo el campeonato sólo registró dos derrotas, a manos de Blooming y Guabirá, y ante Tomayapo logró un empate.

