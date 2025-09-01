Dan baja definitiva a un policía por disparar y matar a un dirigente del Trópico de Cochabamba

El presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, general Edgar Cortez, manifestó este lunes a Red Uno que, en las últimas horas se dio determinaciones importantes respecto a la muerte de una persona en el Trópico de Cochabamba, producto del hecho un efectivo policial fue dado de baja de la institución, mientras que otros dos fueros suspendidos.

“El Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, emitió una resolución sancionatoria, contra tres funcionarios con el grado de sargento en primera instancia”, manifestó Cortez.

La autoridad explicó que uno de ellos tiene una sanción con baja definitiva, sin derecho a reincorporación, y los otros dos efectivos tendrían una sanción de retiro temporal, uno de ellos de 6 meses y otro de 1 año.

La versión preliminar señalaba que los efectivos dispararon contra el dirigente en legítima defensa, pero posteriormente se reveló que se detectaron contradicciones en cuanto a las declaraciones e informes periciales.

“Disparar a una persona por la espalda hace entrever que no se ha utilizado las normas, los procedimientos vigentes al interior de la Policía Boliviana, por tanto, tiene que operar todo el peso de la ley y esperemos que las investigaciones sigan en este caso de manera imparcial”, manifestó en aquel entonces el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

