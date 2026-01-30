¿Vuelve de vacaciones? Atención a los cortes y desvíos en las rutas del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó cortes, desvíos y restricciones en varios tramos de la Red Vial Fundamental. Las afectaciones se concentran en seis departamentos y podrían complicar el retorno tras las vacaciones.
30/01/2026 8:42
Si tienes previsto retornar de vacaciones este viernes 30 de enero, es importante tomar previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre cortes, desvíos y restricciones en distintos tramos de la Red Vial Fundamental, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y situaciones de emergencia.
Las afectaciones se concentran principalmente en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, salir con tiempo suficiente y conducir con extrema precaución.
Tramos afectados
Cochabamba – Llavini a Bombeo
🔸 Restricción vehicular especial
Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30
Tarija – Itacua a La Central
🔸 Restricción vehicular
Horarios:
07:00–09:30 | 10:30–12:00 | 13:30–15:30 | 16:30–18:00
La Paz – Patamanta a Huarina
🔸 Tránsito permitido con desvíos habilitados
🔸 Dos carriles disponibles
La Paz – Puente Chaco a Puente Villa
🔸 Restricción por construcción de la carretera Unduavi–Chulumani
Lunes a sábado: 08:00–12:00 y 13:30–18:00
Domingos y feriados: 08:00–13:00
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
🔸 Tramo en evaluación
🔸 Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
🔸 Desvío provisional por daño en una alcantarilla
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
🔸 Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo
🔸 Solo un carril habilitado
Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)
🔸 Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución
Recomendaciones para los viajeros
Sal con tiempo y revisa rutas alternas
Respeta la señalización y los desvíos habilitados
Conduce con precaución y mantén distancia de seguridad
Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados
Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas informaron que los trabajos continuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad en los tramos afectados.
