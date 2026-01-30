¿Vuelve de vacaciones? Atención a los cortes y desvíos en las rutas del país

Si tienes previsto retornar de vacaciones este viernes 30 de enero, es importante tomar previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre cortes, desvíos y restricciones en distintos tramos de la Red Vial Fundamental, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y situaciones de emergencia.

Las afectaciones se concentran principalmente en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, salir con tiempo suficiente y conducir con extrema precaución.

Tramos afectados

Cochabamba – Llavini a Bombeo

🔸 Restricción vehicular especial

Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30

Tarija – Itacua a La Central

🔸 Restricción vehicular

Horarios:

07:00–09:30 | 10:30–12:00 | 13:30–15:30 | 16:30–18:00

La Paz – Patamanta a Huarina

🔸 Tránsito permitido con desvíos habilitados

🔸 Dos carriles disponibles

La Paz – Puente Chaco a Puente Villa

🔸 Restricción por construcción de la carretera Unduavi–Chulumani

Lunes a sábado: 08:00–12:00 y 13:30–18:00

Domingos y feriados: 08:00–13:00

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

🔸 Tramo en evaluación

🔸 Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

🔸 Desvío provisional por daño en una alcantarilla

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

🔸 Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo

🔸 Solo un carril habilitado

Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)

🔸 Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución

Recomendaciones para los viajeros

Sal con tiempo y revisa rutas alternas

Respeta la señalización y los desvíos habilitados

Conduce con precaución y mantén distancia de seguridad

Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados

Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas informaron que los trabajos continuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad en los tramos afectados.

