TEMAS DE HOY:
Caso maletas Exdiputada Laura Rojas

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

“Queremos construir futuro”: presidente de Bolivia y presidente electo de Chile refuerzan relaciones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá. Ambos mandatarios destacaron la importancia de fortalecer relaciones bilaterales y trabajar juntos en desarrollo, salud y educación para sus pueblos.

Silvia Sanchez

29/01/2026 16:05

Presidente de Bolivia y presidente electo de Chile refuerzan relaciones. Foto Presidencia
Panamá

Escuchar esta nota

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países vecinos.

A la salida de la reunión, Paz resaltó la importancia del diálogo franco y fraterno, reconociendo la trayectoria democrática de Chile y destacando que la prioridad es trabajar por el desarrollo y bienestar de los pueblos, más allá de factores históricos.

“Entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar. Lo importante es dar salud, educación y un mejor futuro a nuestras mujeres y hombres, resolviendo problemas del presente y construyendo una visión de desarrollo conjunta para Bolivia y Chile”, afirmó el mandatario boliviano.

Por su parte, Kast calificó los encuentros como altamente positivos y subrayó la intención de construir un futuro mejor entre ambos países.

“Tenemos una frontera común, intercambios laborales y comerciales que fortalecen nuestras naciones. Queremos potenciar estas relaciones, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y construir futuro”, indicó el presidente electo chileno.

Ambos líderes coincidieron en que la colaboración bilateral debe abarcar aspectos diplomáticos, comerciales, culturales y sociales, impulsando proyectos que beneficien a la región sudamericana y consoliden la cooperación entre Bolivia y Chile.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD