“Queremos construir futuro”: presidente de Bolivia y presidente electo de Chile refuerzan relaciones

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países vecinos.

A la salida de la reunión, Paz resaltó la importancia del diálogo franco y fraterno, reconociendo la trayectoria democrática de Chile y destacando que la prioridad es trabajar por el desarrollo y bienestar de los pueblos, más allá de factores históricos.

“Entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar. Lo importante es dar salud, educación y un mejor futuro a nuestras mujeres y hombres, resolviendo problemas del presente y construyendo una visión de desarrollo conjunta para Bolivia y Chile”, afirmó el mandatario boliviano.

Por su parte, Kast calificó los encuentros como altamente positivos y subrayó la intención de construir un futuro mejor entre ambos países.

“Tenemos una frontera común, intercambios laborales y comerciales que fortalecen nuestras naciones. Queremos potenciar estas relaciones, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y construir futuro”, indicó el presidente electo chileno.

Ambos líderes coincidieron en que la colaboración bilateral debe abarcar aspectos diplomáticos, comerciales, culturales y sociales, impulsando proyectos que beneficien a la región sudamericana y consoliden la cooperación entre Bolivia y Chile.

