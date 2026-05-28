Bolivar cae en el Tahuichi ante Rivadavia y recae en la Sudamericana (1-3)

La camiseta celeste terminó empapada de sudor, aunque derrotada. Bolívar cayó 1-3 ante Independiente Rivadavia, en su inédito encuentro de local, en el Ramón Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra.

El partido cerró la primera fase del grupo C de la Copa Libertadores de América y dejó a Bolívar en la Copa Sudamericana.

Desde los primeros minutos ambos equipos jugaron con el cuchillo entre los dientes. Bolívar debía ganar para seguir en la competencia internacional; en cambio el cuadro argentino necesitaba ganar para quedarse como uno de los mejores equipos de la Libertadores y obtener un boleto con autoridad para la siguiente instancia.

La Academia salió decidida a imponer condiciones. Robson Matheus Tomé de Araújo fue el hombre más incisivo en el arranque y exigió varias veces al arquero Nicolás Bolcato, figura silenciosa de la noche cruceña. Bolívar acumuló aproximaciones con Melgar, Dorny Romero y Cauteruccio, pero se encontró con una defensa visitante firme y con Sheyko Studer como salvador en momentos clave.

El conjunto paceño dominó largos pasajes del primer tiempo, empujado por la obligación y por el orgullo. Sin embargo, cuando mejor parecía instalado en campo rival, Independiente Rivadavia golpeó con la eficacia de los equipos que saben esperar. A los 52 minutos de la primera etapa, Leonel Bucca apareció en el área y silenció al Tahuichi con el 0-1, un golpe duro para las aspiraciones celestes antes del descanso.

En el complemento, Bolívar salió decidido a cambiar la historia. Apenas iniciado el segundo tiempo volvió a arrinconar a los mendocinos y encontró recompensa a los 10 minutos.

Robson envió un disparo desde fuera del área argentina y el tiro se desvió en Martin Cauteruccio, la ilusión académica se prendió con un gol que devolvió el alma al estadio y encendió la esperanza de una remontada épica.

La reacción celeste fue intensa. Lucas Chávez ingresó para darle mayor profundidad al ataque y Patricio Rodríguez se convirtió en el conductor de las ofensivas. Bolívar atacó con más corazón que claridad, mientras Independiente apostaba por resistir y salir rápido de contragolpe.

El partido comenzó a quebrarse en los minutos finales. Sebastián Villa, siempre peligroso en velocidad, apareció a los 47 minutos para marcar el segundo tanto argentino y enfriar el impulso bolivarista. El golpe fue definitivo. Ya en tiempo añadido, Diego Crego cerró la cuenta con el 1-3 tras una jugada revisada por el VAR, validada finalmente por el árbitro.

La derrota causó tristeza en Bolívar, pero también la sensación de haber competido hasta el último suspiro. El equipo paceño luchó, buscó y empujó incluso cuando el reloj y el marcador jugaban en contra. No alcanzó para seguir en la Libertadores, aunque sí para asegurar un lugar en la Copa Sudamericana, el nuevo desafío internacional para un plantel que nunca dejó de pelear.



ABI.

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