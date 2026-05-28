Blooming no pudo sostener el empate y terminó cayendo ante River en el Monumental

Blooming cerró su participación en la Copa Sudamericana 2026 con una derrota por 3-0 frente a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, resultado que dejó a la academia cruceña en el último lugar del Grupo H con apenas una unidad.

El equipo dirigido por Erwin “Platiní” Sánchez mostró una versión mucho más competitiva respecto a anteriores presentaciones internacionales y durante gran parte del primer tiempo logró incomodar al conjunto argentino con orden defensivo y rápidas salidas de contragolpe.

River tuvo la primera gran oportunidad del partido a los 11 minutos, cuando el árbitro sancionó penal tras una infracción de Marc Enoumba sobre Maximiliano Salas. Sin embargo, el propio atacante argentino desperdició la ocasión al estrellar el balón contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada.

A partir de ese momento, Blooming consiguió equilibrar el trámite del encuentro. El cuadro celeste apostó por la velocidad de Bayron Garcés en ofensiva, acompañado por Roberto Hinojoza y Guilmar Centella, quienes ayudaron a sostener un bloque compacto que logró neutralizar gran parte de los ataques del conjunto millonario durante la primera mitad.

El 0-0 se mantuvo hasta el descanso y dejó buenas sensaciones para el equipo boliviano, que resistía en uno de los escenarios más difíciles del continente.

Sin embargo, en el complemento River Plate encontró rápidamente los espacios y comenzó a inclinar el partido a su favor. A los 57 minutos, Maximiliano Salas controló dentro del área y definió ante la salida de Gustavo Almada para abrir el marcador.

Blooming intentó reaccionar, pero el desgaste físico comenzó a pasar factura. El segundo gol llegó a los 71 minutos mediante Fausto Vera desde el punto penal, en una jugada muy protestada por los jugadores celestes tras una supuesta infracción de Matías Abisab.

Con la ventaja, River manejó el partido con tranquilidad y terminó sellando la goleada a los 84 minutos gracias a un potente remate de Lucas Silva desde fuera del área.

De esta manera, River Plate cerró la fase de grupos como líder del Grupo H con 14 puntos, mientras que Blooming finalizó en el fondo de la tabla con solo un empate en toda la competencia.

La academia cruceña ahora volverá a enfocarse plenamente en el torneo de la División Profesional, donde tendrá como próximo desafío el clásico frente a Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera.

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