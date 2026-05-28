River Plate goleó este miércoles por 3-0 al Blooming de Bolivia, selló el primer lugar del grupo H de la Copa Sudamericana y se clasificó a los octavos de final del torneo continental.

Con goles de Maximiliano Salas (m.57), Fausto Vera -de penalti- (m.72) y Lucas Silva (m.84), el equipo ‘millonario’ totalizó 14 puntos para quedar como el segundo mejor líder de la fase de grupos detrás de Botafogo, que cosechó 16 unidades.

Blooming, en tanto, con esta derrota quedó último con un punto por detrás de Bragantino, segundo con 10 puntos, y Carabobo, tercero con 9.

Luego de haber perdido la final del Torneo Apertura argentino, River tuvo un buen triunfo que en el primer tiempo tuvo un penalti de Maximiliano Salas al palo para terminar los primeros 45 minutos en cero.

Luego de un golpe de cabeza y una chilena del defensa central Lucas Martínez Quarta, en el minuto 57 llegó el tanto de Maximiliano Salas tras una asistencia del propio Martínez Quarta.

En el minuto 71, el ‘Millonario’ amplió la ventaja tras un nuevo penalti sancionado tras una falta sobre Joaquín Freitas que convirtió Fausto Vera, para festejar por primera vez con la casaca del ‘Millonario’.

El tercer y último gol llegó en el minuto 83 con un remate desde la medialuna del área exquisito del juvenil Lucas Silva tras un rebote largo.

Esta victoria marcó el final del semestre para River, que ahora aguardará el sorteo del próximo viernes para conocer su potencial rival en octavos de final de esta Copa Sudamericana, mientras que Blooming ahora deberá centrarse en el Torneo Boliviano luego de quedarse sin competencia internacional.

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