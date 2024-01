Abuela peregrina por atención; la rechazaron en los hospitales por falta de espacio

Mujer de la tercera edad peregrinó por atención por los hospitales para recibir atención médica en la capital cruceña. La paciente fue derivada a un nosocomio de primer nivel y fue rechazada en el Hospital Municipal El Bajío.

La abuelita con un tubo de oxígeno buscó ser atendida, pero fue rechazada en el Hospital Municipal de la Pampa, en medio de la desesperación los familiares se comunicaron con medios de prensa.

“Después de mucho peregrinar por muchos hospitales, sino llega la prensa no hay atención, este es el sistema de salud que tenemos, una desgracia y una pena. En el Bajío me dijeron que no había espacio y no me la quisieron atender”, relató la familiar.