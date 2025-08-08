¿Santa Cruz retorna a clases presenciales hoy? Esto es lo que se sabe

Un clima de confusión y desinformación se instaló entre padres, estudiantes y profesores en Santa Cruz, luego de que autoridades nacionales y locales emitieran declaraciones contradictorias sobre el retorno a clases presenciales. Mientras que la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz instruyó que el regreso a las aulas será este viernes 8 de agosto; el ministro de Educación, Omar Veliz, anunció, desde Sucre, que se daría recién el lunes 11 de agosto en todo el país.

Esta contradicción generó incertidumbre y un retorno progresivo a las aulas en la región. Osmar Cabrera, dirigente del Magisterio Urbano, corroboró que los maestros habían planificado el regreso para este viernes, pero anticipó que, debido a la confusión, la asistencia masiva del alumnado se espera recién para el lunes, en línea con la directriz del ministro.

El instructivo de la DDE de Santa Cruz detallaba el reinicio de las clases presenciales este viernes, y exigía a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra la provisión de insumos de bioseguridad como alcohol y barbijos para garantizar la salud de los estudiantes.

Por su parte, el ministro de Educación, Omar Veliz, aclaró que la reanudación de las clases presenciales a nivel nacional sería el lunes 11 de agosto, con la excepción de las regiones con propagación acelerada de sarampión. Esta decisión se tomó en coordinación con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico, con el objetivo de contener el brote, según reporta ABI.

La preocupación por el sarampión es el telón de fondo de esta situación. El Ministerio de Salud y Deportes informó que Bolivia registra 229 casos confirmados de la enfermedad, con Santa Cruz concentrando la mayor cantidad (192 casos), lo que representa más del 83% del total nacional. Ante este panorama, las autoridades de salud han instado a la población a apoyar la campaña de vacunación y a presentar el carnet de vacunación de los escolares como una medida esencial para un retorno seguro a las aulas.

