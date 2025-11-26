“Le dispararon mientras dormía”: abogado de Remberto López denuncia cadena de sicariatos (VIDEO)

La mañana de este miércoles se confirmó el asesinato de Remberto López, uno de los principales acusados por el crimen del juez de Villa Tunari, Wilber Mariscal Cruz. López fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras dormía dentro del penal de Palmasola, en Santa Cruz. Su muerte desató una ola de acusaciones, advertencias y nuevas hipótesis que apuntan a una guerra entre organizaciones criminales del Trópico de Cochabamba.

El abogado de López, Hugo Uriarte, fue el primero en denunciar públicamente que su cliente fue atacado a sangre fría dentro de su celda: “Atacaron a mi cliente cuando estaba durmiendo. Recibió un disparo en la cabeza. Hay que tomar en cuenta por qué fallece y quién está detrás de estos sicariatos”, declaró.

Uriarte insistió en que el asesinato de López no es un hecho aislado, sino parte de una serie de ejecuciones vinculadas a una supuesta venganza por la muerte de una menor de edad en el Trópico, caso que —según él— originó amenazas, secuestros y represalias contra toda la familia López.

El abogado reforzó sus acusaciones señalando que existe un grupo que habría prometido acabar con cada miembro de la familia: “Juraron matar a toda la familia López”, afirmó. Recordó que, tras la muerte de la menor, se inició una cadena de hechos violentos: "Un tercer implicado en el caso fue absuelto y días después apareció asesinado. Posteriormente, personas vinculadas a esa misma red amenazaron al abogado de Nabor López. Luego, Nabor López —líder de la organización “Nuevo Amanecer”— fue también ejecutado. Hoy, Remberto López se suma a la lista", indicaba a la Red Uno

El jurista cuestionó de manera frontal la investigación del Ministerio Público, afirmando que el asesinato de su cliente desmonta la teoría que lo señalaba como autor intelectual del asesinato del juez Mariscal: “Aquí se cae la hipótesis del Ministerio Público. Mi cliente no tenía ninguna relación con el asesinato del juez. El juez lo que hacía era precautelar su vida, porque había resoluciones ilegales que querían trasladarlo a penales donde lo iban a matar.”

El abogado también mencionó que la declaración en Cámara Gessel del hijo del juez contradice la versión fiscal, señalando que no hubo ninguna nota lanzada por los sicarios, un elemento que la Fiscalía había utilizado en su hipótesis.

A lo largo de su declaración, Uriarte apuntó reiteradamente hacia los clientes del abogado Ludwing Ledezma, a quienes calificó como una banda criminal ligada al narcotráfico y presuntamente conectada con el Comando Vermelho, aunque evitó dar nombres específicos hasta presentar la documentación al Ministerio Público. “Estas supuestas víctimas no son víctimas, tienen procesos por la Ley 1008 y están ligadas al Comando Vermelho. Ellos han jurado exterminar a la familia López.”

Asimismo, aseguró que estos grupos presionaron para que Remberto fuera trasladado a Palmasola, donde finalmente fue ejecutado.

Cuando se le consultó si el mismo grupo que habría ordenado el asesinato del juez Mariscal es el que hoy habría mandado matar a Remberto López, el abogado fue contundente: “Así es. Tenemos certeza de que es la misma banda criminal que asesinó al juez y ahora a mi cliente.”

También negó de forma tajante versiones que atribuían la ejecución a la organización brasileña PCC: “El PCC no tiene ninguna vinculación con el asesinato de Remberto López. Es totalmente falso”.

Con la muerte de Remberto López, sumada al historial violento que rodea a la familia, la investigación por el asesinato del juez Mariscal entra en un terreno aún más incierto. Mientras la Fiscalía mantiene su hipótesis inicial, la defensa insiste en que López fue víctima de una conspiración y que la verdadera banda responsable sigue operando sin ser investigada.

La familia de López, que llegó hasta las puertas de Palmasola tras conocer el crimen, exige garantías y asegura que los asesinatos continuarán si no se interviene la red que —según ellos— está detrás de todos estos ataques.

