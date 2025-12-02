Tecnologías que potencian el aprendizaje significativo en estudiantes

La integración de tecnologías educativas para que los estudiantes interactúen con el conocimiento va más allá de digitalizar contenidos. Las herramientas tecnológicas actuales permiten desarrollar aprendizaje significativo en los estudiantes. Aquel conocimiento que conecta la nueva información con saberes previos, además, promueve la comprensión profunda y fomenta habilidades para resolver problemas reales.

Lorena Ulloa, especialista en innovación educativa y miembro de la Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene: “El aprendizaje significativo se caracteriza por integrar activamente el conocimiento a la vida del estudiante. Se trata de un proceso en el que el estudiante no solo adquiere información, sino que la conecta con experiencias previas, la interpreta desde su realidad y la aplica en contextos concretos”.

En este proceso, la tecnología actúa como un puente entre la teoría y la experiencia, facilitando que los estudiantes construyan conocimiento propio a partir de la exploración, el análisis y la práctica.

Una de las herramientas con mayor impacto son las plataformas de aprendizaje adaptativo, que ajusta el ritmo y la dificultad de los contenidos según el desempeño del estudiante. Sistemas basados en inteligencia artificial analizan patrones de aprendizaje y diseñan rutas personalizadas. Esta personalización mejora la comprensión, evita la frustración y mantiene la motivación, factores claves para lograr aprendizajes duraderos.

Sara Yoshino Otsuka, jefa de Enseñanza Aprendizaje (JEA) en Unifranz, destaca que: “La IA no es el futuro, es el presente. Debemos aprovechar sus beneficios para transformar la educación y abrir oportunidades para todos”-

Otro recurso esencial es la realidad aumentada (RA), que permite superponer información digital sobre el entorno físico. En áreas como biología, historia o matemáticas, la RA ofrece experiencias inmersivas que facilitan la visualización de conceptos abstractos. Los estudiantes no solo observan un contenido: interactúan con él, lo manipulan, lo relacionan con su contexto. Esta interacción activa estimula la memoria de largo plazo y favorece conexiones cognitivas más sólidas.

Marcelo Pacheco, Director de la carrera de Ingeniería de Unifranz, destaca que las nuevas tecnologías están brindando nuevas opciones aplicadas al campo de la educación para innovar y experimentar el conocimiento.

“Las tecnologías como realidad virtual y aumentada (VR/AR) están ganando relevancia en sectores como la educación y simulación. He podido experimentar el uso de plataformas como Unity (Software y motor de visualizaciones en tiempo real) para desarrollo de aplicaciones VR/AR”, explica Pacheco.

La realidad virtual (RV) cumple un rol determinante. Mediante simulaciones, los estudiantes pueden experimentar situaciones difíciles de reproducir en el aula: visitar ecosistemas, recorrer monumentos históricos o realizar prácticas de laboratorio sin riesgos. Estos entornos permiten el aprendizaje por descubrimiento, una metodología que estimula la curiosidad y la autonomía, pilares del aprendizaje significativo.

Un estudio desde una perspectiva constructivista, plantea que la integración de tecnologías debe orientarse a promover un aprendizaje verdaderamente significativo, en la que el estudiante construye conocimiento a través de la interacción, la experimentación y la reflexión. Las herramientas digitales permiten manipular objetos, observar resultados y representar acciones, lo que facilita la comprensión al distribuir la carga cognitiva y favorecer procesos activos, intencionales, auténticos y cooperativos.

Los hallazgos muestran que estas experiencias tecnológicas fortalecen la formación de comunidades de conocimiento y mejoran la comprensión profunda, aunque se subraya la importancia de mantener un equilibrio para evitar una dependencia excesiva de las herramientas tecnológicas.

Asimismo, los laboratorios virtuales y simuladores interactivos favorecen la experimentación sin las limitaciones del espacio físico o los recursos materiales. En ellos, los estudiantes pueden ensayar, equivocarse, corregir y volver a intentar, un proceso que fortalece la comprensión conceptual y promueve un aprendizaje basado en la experiencia.

Por último, las plataformas de análisis de datos educativos brindan a docentes información precisa sobre el progreso de sus estudiantes. Estos sistemas identifican dificultades recurrentes, patrones de participación y áreas de mejora, permitiendo intervenciones oportunas y más efectivas. La retroalimentación inmediata, tanto para estudiantes como para profesores, potencia la autorregulación y fomenta hábitos de aprendizaje más conscientes.

Las tecnologías no reemplazan al docente, pero lo potencian. Su buen uso permite crear experiencias educativas más dinámicas, inclusivas y profundas, donde el estudiante no es un receptor pasivo, sino un protagonista activo de su propio aprendizaje. Al combinar innovación tecnológica con estrategias pedagógicas adecuadas, la educación evoluciona hacia un modelo que no solo transmite información, sino que forma personas capaces de comprender, crear y transformar su entorno.