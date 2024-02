Polémica por las entradas: ¿Por qué es más caro ver a Always Ready que a Real Tomayapo?

Cargando...

Bolivia

En redes sociales surgió una nueva polémica, esta vez, por la gran diferencia de precios para ver a equipos bolivianos de fútbol en torneos internacionales.

Por ejemplo, Always Ready cobrará 30 bolivianos en Preferencia para la Copa Libertadores, mientras que Real Tomayapo venderá entradas a 120 bolivianos en el mismo sector para su partido en la Sudamericana.

Así, en el renovado estadio de Villa Ingenio con capacidad para 25.000 personas en la ciudad de El Alto, el precio del boleto para ver el partido entre Always Ready y Sporting Cristal (Perú), por la Copa Conmebol Libertadores, es de 30 bolivianos en Preferencia y Recta, además de Bs 20 en Curva. El cotejo se desarrollará el martes 20 de febrero, a las 20:30.

Precios para el partido de Always Ready. Foto: Facebook Always Ready

Por otro lado, en el estadio IV Centenario, de la ciudad de Tarija, la entrada para ver el partido entre Real Tomayapo y Wilstermann, por la primera fase de la Copa Sudamericana, en Preferencia es de 120 bolivianos. Curva Sur es Bs 50, General y Curva Visitante a Bs 80 y Butacas a Bs 200. El encuentro será el 5 de marzo, a las 18:00.

Precios para ver Real Tomayapo vs. Wilstermann. Foto: Facebook Real Tomayapo.

Este elevado precio en las entradas que decidió cobrar la dirigencia de Tomayapo fue duramente cuestionada en las redes sociales, publica el portal Tarija Al Día.

"Ni en el Siles cuesta así un partido de Libertadores, yo que vivo en La Paz. Deberían bajarle un poquito así juegan a stadium lleno", "Es mucho muy caro, la gente de clase media no tiene dinero, si va con su familia ya no, mejor en la tv nomas", "Deberían cobrar más barato así se llena y sacan una buena recaudación, ahora van cobrar caro no va a haber gente", "En mi humilde opinión, el precio de las entradas demasiado elevadísimas para ver a un nacional", "Es Sudamericana pero jugarán con equipo nacional, el precio está elevado. Si pasan a fase de grupos todavía se podría pagar eso. Bueno suerte", "Exageran con los precios", "Con esos precios nadie va comprar", "Y eso que juega con Wilsterman...se imaginan cuando juegue con un equipo internacional", con algunos de los comentarios en la publicación del equipo tarijeño en redes sociales.

