¡Fue descubierto! Guardia de seguridad robó más de Bs 27 mil de un surtidor

Un guardia de seguridad de 19 años fue aprehendido luego de robar más de 27 mil bolivianos del surtidor donde trabajaba, ubicado en el kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba. El dinero provenía de la venta de combustible y estaba guardado en la oficina administrativa.

El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando el propietario del surtidor recibió una llamada de sus empleados alertando sobre la sustracción exacta de Bs 27.149,50. “Era dinero producto de la venta del combustible de este surtidor, el mismo que se encontraba en el escritorio de la oficina administrativa”, informó el director de la Felcc, coronel Vanderley Flores.

Tras las investigaciones, la Policía identificó al autor: Josué M. R., un exguardia del establecimiento, quien ingresó por la parte posterior de la oficina para cometer el hurto. Fue localizado en su domicilio en el sector de Falsuri, municipio de Quillacollo, donde confesó el delito y devolvió Bs 26.100 que tenía guardados en una mochila negra.

El joven fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el robo.

